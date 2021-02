Militares do Exército são flagrados desviando alimentos no Pará

Carga desviada era composta principalmente por carnes que serviriam para alimentar os demais militares (foto: reprodução/Google)









Procurado pelo Correio Braziliense, o Exército informou, por meio do 2º Grupamento de Engenharia, que "repudia qualquer ato criminoso praticado por militares" e destacou que "autuou os envolvidos em flagrante delito, enviando os autos para a 8ª Circunscrição Judiciária Militar (8ª CJM)".

Quatro militares doforam flagrados desviando alimentos que seriam destinados a um batalhão localizado em Santarém, no Pará. De acordo com informações obtidas com exclusividade pelo, cabos doforam instruídos a buscar uma carga de alimentos com uso de uma balsa. No entanto, no meio do caminho pararam em uma residência e descarregaram parte do carregamento. A quantidade descarregada chegou a duas toneladas. O alimento desviado era composto principalmente por carnes que serviriam para alimentar os demais militares.