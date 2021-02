Funcionária que morreu após recusar vacina não era enfermeira, diz hospital

Priscila Veríssimo, de 35 anos, era enfermeira e atuava na linha de frente da COVID-19 (foto: Reprodução/Redes Sociais) A funcionária de um hospital em Alagoas, que morreu de reinfecção de COVID-19 após recusar a vacina contra a doença era recepcionista na unidade, e não enfermeira. Segundo uma nota publicada no site do Complexo Hospitalar Manoel André (Chama) nesta sexta-feira (26/02), Priscila Veríssimo, de 35 anos, também não foi demitida por ter se recusado a tomar o imunizante e, sim, afastada após ter contraído a doença.





enfermeira, exercia a função de recepcionista e não houve qualquer ato de demissão, exerceu

normalmente suas atividades até o dia 12 de fevereiro, quando foi afastada com sintomas da

doença e posteriormente veio a óbito na condição de funcionária”, afirmou o hospital de Arapiraca, em nota.





Nas redes sociais, Priscila mantinha uma postura negacionista em relação à pandemia e compartilhava frequentemente vídeos do presidente Jair Bolsonaro na conta do Facebook. O hospital ressaltou que ela não emitia opiniões pessoais sobre a COVID-19 no hospital





“Reconhecida por sua simpatia e excelência nas atividades laborativas, Priscila nunca

expôs opinião ou posicionamento político em seu ambiente de trabalho, tampouco, realizou

qualquer manifestação sobre a eficácia ou não da vacina contra o coronavírus”, completou o hospital.