Brasil já aplicou mais de 5,7 milhões de doses de vacina contra covid

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 19, a 5.756.502, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 24 Estados informaram dados atualizados e 141.869 pessoas receberam a primeira dose.



O número de imunizados representa 2,72% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 1.051.406 pessoas (0,50% da população).



O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que imunizou 1.604.631 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 418.419 imunizados. Minas Gerais aplicou 439.255 doses da vacina.



Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde manifestou a intenção de compra de mais 30 milhões de doses da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan. O Butantan confirmou que recebeu a proposta e disse que está sob análise. A expectativa é receber o novo lote entre outubro e dezembro. Essa remessa se somará aos 100 milhões de doses já compradas da Coronavac.



Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:



Primeira dose:



AC - 15.703



AL - 86.687



AM - 214.256



AP - 22.385



BA - 405.862



CE - 259.525



DF - 114.471



ES - 105.780



GO - 187.456



MA - 130.797



MG - 439.255



MS - 105.817



MT - 77.596



PA - 106.858



PB - 96.029



PE - 257.019



PI - 64.505



PR - 277.707



RJ - 418.419



RN - 80.676



RO - 42.245



RR - 24.900



RS - 394.205



SC - 150.761



SE - 42.702



SP - 1.604.631



TO - 30.255



Segunda dose:



AC - 1.366



AL - 3.572



AM - 21.550



AP - 1.316



BA - 37.547



CE - 44.477



DF - 15.072



ES - 4.329



GO - 14.535



MA - 18.360



MG - 161.707



MS - 31.933



MT - 20.538



PA - 13.091



PB - 11.945



PE - 66.008



PI - 4.366



PR - 53.553



RJ - 49.407



RN - 18.967



RO - 1.806



RR - 2.918



RS - 26.244



SC - 41.949



SE - 18.378



SP - 365.434



TO - 1.038