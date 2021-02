Goiânia registra mais um caso de não aplicação de vacina; veja o vídeo

O filho filma o momento da vacinação do pai e percebe que a profissional de saúde não injeta a vacina corretamente (foto: Leonardo Lopes/Arquivo pessoal) Goiânia registrou mais um caso de não aplicação da vacina contra a COVID-19 por profissionais de saúde. O momento em que Osvaldo de Almeida de Peres, de 84 anos, estava sendo vacinado foi registrado, em vídeo, pelo filho dele, Leonardo Lopes Peres, de 45 anos. A técnica de enfermagem coloca a agulha no braço do idoso, mas o filho percebe que ela não injeta a vacina. A cidade deregistrou mais um caso depor profissionais de saúde. O momento em que Osvaldo de Almeida de Peres, de 84 anos, estava sendo vacinado foi registrado, em vídeo, pelo filho dele, Leonardo Lopes Peres, de 45 anos. A técnica de enfermagem coloca a agulha no braço do idoso, mas o filho percebe que ela





O caso, que está sendo investigado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), aconteceu em um posto de vacinação drive-thru, no Setor Universitário, região central da cidade.





Veja o vídeo:





Na gravação, Leonardo chama a atenção da técnica de enfermagem e afirma que ela não aplicou a vacina. Em seguida, a profissional reconhece que o líquido não foi injetado e se desculpa.





“Até passarmos pela triagem estava tudo certo. Quando ela veio com a seringa, eu comecei a filmar e vi que ela só enfiou a agulha no braço do meu pai e tirou sem injetar nada. Na hora, eu vi o líquido na seringa e falei para ela que ela não tinha vacinado meu pai”, disse ele ao "portal G1".





Leonardo conta que decidiu filmar a vacinação do pai para compartilhar o momento com familiares. E, apesar de saber do caso de uma idosa de 88 anos que também não recebeu a dose da vacina na primeira aplicação, ele se disse surpreso com a situação. Após a cobrança, Osvaldo foi imunizado.





Secretaria estimula o registro da vacinação





Em nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia ressalta que tem estimulado as pessoas a filmar o momento da aplicação da vacina, para dar mais tranquilidade às famílias. Além disso, adota um protocolo de segurança em que enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalham em dupla: um deles mostra a seringa antes do preparo e após a aplicação da dose.





Primeiro caso

Na semana passada, a filha de uma idosa de 88 anos também percebeu algo estranho durante a vacinação da mãe. Além da rapidez da enfermeira, o líquido da vacina continuava na seringa, após ele ter sido aparentemente injetado.

A filha da idosa questionou a técnica de enfermagem que teria desconversado. No entanto, ela admitiu o erro, pediu desculpas e vacinou corretamente a idosa.

A profissional compareceu ao Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) e foi ouvida pela promotora, que instaurou procedimento de investigação para apurar o caso.

Investigação sob segredo

A investigação está sendo conduzida em segredo e ainda não se sabe o motivo alegado pela enfermeira para ter deixado de vacinar a idosa.

Também foi aberta uma investigação ético-disciplinar no Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) para avaliar as circunstâncias do caso. A enfermeira foi afastada da campanha de imunização. Porém, de acordo com o órgão, ao que tudo indica, o erro foi involuntário.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira