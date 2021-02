Festa clandestina é interrompida em hotel na orla de Copacabana, no Rio

Imagem de festa no Hotel Pestana, na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Festa foi interrompida pela prefeitura (foto: Twitter/Reprodução)

A Prefeitura dointerditou na noite dessa quarta-feira (17/02) uma festa clandestina com grande aglomeração de pessoas em um hotel na orla da praia de, zona Sul da capital fluminense.

Segundo as autoridades, o estabelecimento já havia sido notificado no início de fevereiro pelo descumprimento de ordens depara conter ade

A Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop) informou que os organizadores do evento desligaram as luzes e retiraram material de som para prejudicar a atuação do órgão.

O Hotel Pestana foi interditado de forma cautelar e multado. A Seop do Rio contabiliza mais de 521 ações de interrupção de eventos no feriado de carnaval na cidade.