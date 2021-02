COVID-19: Estados revisam balanço e apontam 5,4 milhões de vacinados

Mais de 5 milhões de brasileiros já foram imunizados (foto: Pixabay)

Após apontar que mais dede pessoas foramcontra ano Brasil, uma revisão feita pelos Estados mostra quereceberam, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (17/2). O número de imunizados representada população brasileira.

Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a, que chegou a 667.410 pessoas (0,32% da população), sendo 358.619 imunizadas nas últimas 24 horas.O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que completa um mês de campanha. Até agora, o Estado imunizou 1.514.098 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 405.925 imunizados.Nesta quarta-feira, o ministro Eduardo Pazuello repetiu que toda a população será imunizada ainda em 2021 e apresentou um cronograma que prevê a entrega até mesmo de vacinas que ainda não foram contratadas, como a Sputnik, Covaxin e Moderna. Ele segue pressionado pela escassez de doses, já que algumas capitais estão interrompendo a campanha e anunciando que não vão mais aplicar a primeira dose do imunizante até receber novas remessas.



Primeira dose:



AC - 14.008



AL - 76.743



AM - 205.098



AP - 20.432



BA - 383.670



CE - 245.258



DF - 111.670



ES - 101.713



GO - 185.670



MA - 124.536



MG - 422.713



MS - 99.170



MT - 74.275



PA - 89.955



PB - 91.778



PE - 229.060



PI - 62.470



PR - 257.305



RJ - 405.925



RN - 76.312



RO - 38.478



RR - 23.272



RS - 360.476



SC - 118.646



SE - 41.038



SP - 1.514.098



TO - 29.144



Segunda dose:



AC - 407



AL - 2.822



AM - 14.232



BA - 7.582



CE - 21.137



DF - 11.170



ES - 179



MA - 10.580



MG - 133.568



MS - 16.115



PA - 11.253



PB - 6.483



PE - 43.804



PI - 1.440



PR - 35.200



RN - 8.721



RO - 151



RS - 8.993



SC - 11.132



SE - 23.565



TO - 295