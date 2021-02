Voo da Gol retorna a Salvador após passageiro se recusar a usar máscara

Polícia Federal teve que ser acionada para solucionar o problema no voo (foto: Correio Braziliense) Gol Linhas Aéreas forçou o comandante a dar meia-volta na manhã deste sábado (6). A aeronave, identificada como GLO1865, decolou de Salvador (BA) às 6h10 (horário de Brasília) com destino ao Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek. Logo após a decolagem, passageiros ficaram irritados com a postura de um homem, ainda não identificado, que se recusava a usar máscara. Um tumulto em um voo daforçou o comandante a darna manhã deste sábado (6). A aeronave, identificada como GLO1865, decolou de Salvador (BA) às 6h10 (horário de Brasília) com destino ao Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek. Logo após a decolagem, passageiros ficaram irritados com a postura de um homem, ainda não identificado, que se









"Deu muita confusão. Depois que o capitão insistiu pelo uso da máscara e não obteve sucesso, as comissárias avisaram que teríamos que voltar para Salvador para abastecer e para que o homem fosse conduzido para fora. Nessa hora, muitos já estavam xingando e se levantando", lembra a jovem.





Segundo passageiros que estavam mais próximo ao homem, ele teria justificado que não usaria a máscara porque possuía um vídeo onde o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) afirma que o uso do item era dispensável. Ele teria afirmado, ainda, que por possuir rinite, não iria utilizá-la. A motivação, no entanto, ainda não foi confirmada.





Quando o avião pousou novamente em em Salvador, a Polícia Federal (PF) foi chamada para conduzir o passageiro para fora. Só então, conta Victoria, ele passou a utilizar máscara. "Ele finalmente colocou a máscara quando a polícia entrou. Mas mesmo assim, demorou a se levantar. Depois, ele ainda deu dedo para um outro passageiro e agrediu aquele que o denunciou. A polícia ainda voltou para pegar o testemunho do homem que foi agredido", afirma.





Nos vídeos, gravados pela jovem, é possível ver a discussão entre os passageiros e o homem sendo escoltado pela PF. Em determinado momento, enquanto caminhava pelo corredor, ele leva um empurrão de outro homem e responde com um gesto ofensivo.





Victoria afirma, ainda, que com a demora do voo, o ambiente ficou ainda mais inseguro do ponto de vista de contaminação, uma vez que os passageiros retiraram as máscaras para beber água e conversar entre si. "O ruim é que depois, grande parte das pessoas ficou conversando, bebendo água sem máscara. E o tempo recomendado para utilização de máscaras de pano, que é de duas horas, já havia sido ultrapassado. Ou seja, o risco realmente aumentou", afirma.





Passada a confusão, o voo decolou novamente às 8h27, como confirma a companhia aérea em nota enviada ao Correio. Confira a íntegra do comunicado:





"A GOL informa que o voo G3 1865 (Salvador - Brasília) precisou retornar ao Aeroporto de Salvador, logo após a decolagem, por um passageiro se recusar a usar máscara durante o voo.





empresa ressalta que, após o desembarque do passageiro, o restante dos Clientes seguiram viagem normalmente, com previsão de pouso às 13 horas no Aeroporto de Brasília.





A GOL reforça que o uso de máscaras é uma questão de segurança coletiva e que foi a primeira Companhia a adotar a prática para todos os Clientes nos voos em operação, sendo o uso de máscaras obrigatório para todos, com raras exceções", diz a nota.





O voo, no entanto, pousou às 10h01.





*Estagiário sob a supervisão de Fernando Jordão