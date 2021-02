Polícia Federal abre inquérito para investigar megavazamento de dados

Procon de São Paulo notificou a Serasa pelo vazamento. Empresa nega que seja a fonte dos dados roubados (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Autoridades na lista

(PF) abriu inquérito para investigar ode dados de cidadãos e autoridades na. A decisão veio após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) pedir investigação da divulgação de informações de mais de 223 milhões de brasileiros, incluindo pessoas já mortas.O vazamento aconteceu na semana passada e é considerado o maior da história do Brasil.Inclui informações como Cadastro de Pessoas Físicas (); dados cadastrais e situações econômicas, fiscais e previdenciárias; perfis em redes sociais; escore de crédito e fotografias pessoais.Na quinta-feira (28/1) da semana passada, o Instituto de Defesa do Consumidor (), de São Paulo, informou ter notificado a empresa Serasa Experian pedindo explicações sobre o megavazamento. Anega que seja a fonte dos dados.Na segunda-feira (1º/2), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, pediu providências ao ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça.A pasta confirmou que a investigação está sendo conduzida pela PF.Após o vazamento, dados de 11do STF estão à venda pela internet. Além de Luiz Fux, os ministros Ricardo Lewandowski; Dias Toffoli; Luiz Roberto Barroso; Alexandre de Moraes; Gilmar Mendes; Rosa Weber; Kassio Nunes Marques; Edson Fachin; Cármen Lúcia e Marco Aurélio Mello tiveram seus dados violados.Além dos ministros do Supremo, o presidente da República Jair(sem partido) e os ex-presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), também foram atingidos.*Estagiária sob supervisão de Odail Figueiredo