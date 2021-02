Ex-loira do Tchan, policial rodoviária posa com fuzil em patrulhamento

Silmara foi dançarina do É o Tchan de 2003 a 2007 (foto: Reprodução/Instagram)

Silmara Miranda, DE 39 anos, ex-dançarina do grupo ‘É o Tchan’ e atual policial rodoviária federal, compartilhou com os seguidores nas redes sociais uma nova imagem segurando um fuzil, durante trabalho na PRF. Na imagem, ela aparece com a roupa do órgão e à beira de uma rodovia, durante o patrulhamento. ” Eu sou da Polícia e tô aqui pra te prender”, escreveu na legenda.

“Voce%u0302 violou a lei. Na%u0303o fui eu quem fiz a lei. Eu posso ate%u0301 discordar da lei, mas vou assegura%u0301-la. Na%u0303o importa o quanto voce%u0302 pec%u0327a, suplique, implore ou tente me convencer: nada do que voce%u0302 fizer ou disser vai me impedir de te colocar numa jaula com barras de ferro. Se voce%u0302 fugir, eu corro atra%u0301s. Se voce%u0302 me enfrentar, eu luto com voce%u0302. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu na%u0303o posso dar as costas".

Sou a conseque%u0302ncia, a cota que na%u0303o foi paga. Sou o destino, com distintivo e arma. Atra%u0301s do meu distintivo tem um corac%u0327a%u0303o como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo, e tambe%u0301m posso ser morto.

E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irma%u0303os e irma%u0303s iguais a mim. Eles va%u0303o arriscar a vida por mim, e eu por eles. No%u0301s somos a Poli%u0301cia. Abertura do filme “Marcados para Morrer”. #tbt: O primeiro planta%u0303o a gente nunca esquece”, completou.





Esta não é a primeira vez que a nova policial posta fotos com fuzil nas redes. Recentemente um post dela com a arma foi curtido por mais de 10 mil seguidores. “Guiada por Deus, ningue%u0301m me segura. Fuzil na ma%u0303o e a pistola na cintura…”, escreveu na ocasião”.





A ex-loira do Tchan, que dançou no grupo entre 2003 e 2007, substituindo Sheila Mello, viralizou recentemente na internet após postar uma foto com o uniforme da corporação logo quando foi convocada ao cargo, além de uma imagem ao lado do presidente Jair Bolsonaro agradecendo pelo chamamento.

“Sem palavras para agradecer àquele que fez desse sonho uma realidade (A história é linda! Posso contar um dia p vcs!). Gratidão eterna Sr @jairmessiasbolsonaro”.





As postagens renderam muitas parabenizações pela conquista, mas também teve gente que teceu palavras machistas.