COVID-19: Idosos começam a ser vacinados no Rio

Até o fim do mês, vacinação terá alcançado pessoas de idade a partir dos 80 anos (foto: Prefeitura do Rio/Divulgação)

Sistema de drive-thru

Vacinação simbólica

O município docomeçou acontra aem idosos com idade acima de 99 anos nesta segunda-feira (1º/2). Aestá sendo feita em 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de postos no sistema drive-thru.Conforme o cronograma, em cada dia desta primeira semana haverá uma idade específica até chegar aos idosos acima de 95 anos, ou seja, na terça-feira (2) serão vacinados aqueles com 98 anos; na quarta-feira (3), quem tem 97 anos; na quinta-feira (4), as pessoas com 96 anos, e assim se seguirá nos outros dias.O idoso que for se vacinar precisa levar o documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação.Entre os postos de drive-thru, o maior, com capacidade para imunizar mais de 1 mil pessoas por dia, foi instalado na Universidade de Estado de Saúde, no Bairro do Maracanã, Zona Norte da cidade. Nesse posto, asserão aplicadas das 9h às 15h, de segunda a sexta.Nos outros postos drive-thru, o funcionamento será aos sábados, das 8h às 12h, nas policlínicas Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz, e Guilherme Manoel da Silveira em Bangu; no Centro Municipal de Saúde Belizário Penna, em Campo Grande; e no Parque Olímpico, na Zona Oeste.Há drive-thru ainda no, Centro do Rio, na Cidade Universitária e no câmpus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Botafogo, na Zona Sul; no Parque Madureira e no Estádio do Engenhão, na Norte.O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, participaram no domingo (31) da cerimônia que marcou o início da vacinação de idosos com mais de 80 anos no Rio de Janeiro contra a COVID-19., de 96 anos, o intérprete do Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo,, de 101, e mais três idosos foram vacinados no Palácio da Cidade, em Botafogo.Para o prefeito, o início da vacinação ocorreu exatamente por aqueles que têm que ser priorizados, que são os idosos: “É emocionante ver o Nélson Sargento e saber que ele vai poder continuar vivendo e cantando a sua poesia; é emocionante ver o seu Peru, personagem marcante do ator Orlando Drummond, que encheu de alegria nossas vidas na televisão e no rádio; é uma alegria ver pessoas anônimas que, para suas famílias, seus entes queridos, são tão importantes".

Paes acrescentou que a intenção da prefeitura é estender a vacinação a pessoas até 60 anos, o que vai depender do fluxo de recebimento das doses: “Nosso sonho é que ao longo de dois meses, isso vai depender da chegada da vacina, a gente possa vacinar todas as pessoas acima de 60 anos, que é a população mais vulnerável”.