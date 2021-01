Confira o resultado da Quina 5479, Lotofácil 2145 e Lotomania 2148

Quina sorteou R$ 13,5 milhões (foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (29/01), os concursos 2145 da Lotofácil, 5479 da Quina e o 2148 da Lotomania. As três loterias, juntas, pagaram mais de R$ 22 milhões. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira as dezenas sorteadas:

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000,00





02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 23 - 24 - 25





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Quina no valor de R$ 13.5.000.000,00





28 - 33 - 41 - 69 - 74





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Lotomania no valor de R$ 7.500.000,00





00 - 01 - 03 - 23 - 24 - 26 - 32 - 41 - 43 - 44 - 46 - 49 - 58 - 59 - 69 - 71 - 80 - 83 - 84 - 95