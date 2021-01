Avião de pequeno porte cai em Sobradinho, no Distrito Federal

Um avião de pequeno porte caiu nas proximidades de Sobradinho na manhã desta sexta-feira (29/1). O acidente foi registrado na área ruralcomo Rota do Cavalo.

De acordo com Fabiano R. Braga, umde sua fazenda presenciou a queda enquanto trabalhava recolhendo o gado e gritou para que ele chamasse os bombeiros. "Ele largou o que estava fazendo e foi lá para tentar ajudar. Pedi para ele não mexer na vítima, pois isso poderia causar danos maiores", disse..

Queda de avião de pequeno porte registrada na Rota do Cavalo, em Sobradinho

Ainda segundo o agropecuarista, os bombeiros chegaram muito rápido, em menos de 10 minutos. "Meu funcionário disse que o piloto saiu da aeronave andando e que tinha um corte na cabeça", completou.

Avião de pequeno porte cai em Sobradinho, no Distrito Federalhttps://t.co/ZV5t0ZP2Hu pic.twitter.com/pvqSxkTdyU — Estado de Minas (@em_com) January 29, 2021

O piloto, que ainda não teve a identidade revelada, relatou aos bombeiros que houve uma pane no motor e, por isso, foi necessário fazer o pouso forçado. Aacabou de ponta-cabeça, mas durante o atendimento, o homem estava de pé e consciente. Ele está sendo levado a uma unidade de saúde ainda não informada.Ao, o tenente do Corpo de Bombeiros, Marcelo Abreu explicou que há indícios de que o piloto tenha esvaziado o tanque de combustível para evitar explosão. “Testemunhas relataram que o piloto voou baixo e em círculos antes de tentar aterrissar. Aenrolou nos pneus e o avião capotou no solo”, disse.