Restaurante de ex-jurada do Masterchef, Paola Carosella, é assaltado em SP

O famoso restaurante, da ex-jurada do Masterchef,, foi alvo de criminosos na noite dessa quarta-feira (27/01). O estabelecimento, localizado em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, foi invadido e os ladrões assaltaram os clientes. Os assaltantes foram presos em flagrante.

Arturito é um famoso restaurante em São Paulo, da ex-jurada do programa Masterchef, Paola Carosella

Por volta das 20h, os ladrões chegaram ao local pouco antes do restaurante fechar, como determina oO que os criminosos não contavam era com o fato de o estabelecimento ter um sistema deque acionou a polícia. Rapidamente os militares conseguiram chegar para deter os criminosos. Um deles foi preso dentro do restaurante e o outro correu, mas foi detido em seguida.