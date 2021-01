Miss pode ficar sem andar depois de ser baleada durante assalto no Paraná

A Miss Campo Largo - Petite 2020, a paranaense Tatiane Boruk de Freitas, de 27 anos, foi vítima de um assalto e encontra-se internada no Hospital Cajuru, desde a última segunda-feira (25/01), com uma bala alojada na coluna. Durante o, num bairro de Curitiba, Tatiane levou um tiro pelas costas.

Apesar do susto, anão corre risco de morte. Contudo, parentes temem que a jovem tenha sequelas, já que o projétil chegou a quebrar três vértebras de Tatiane. Por ora, a bala ficará alojada no corpo da miss, por ser uma região do corpo muito sensível, e, por enquanto, ela não consegue mexer os pés.