Prefeito que fez festa com aglomeração na posse é vacinado no Maranhão

O prefeito de, no Maranhão, Dr. Júnior (PP), foi um dos primeiros vacinados contra ana cidade. O prefeito promoveu uma festa que provocou uma grande aglomeração na posse no início do ano.O prefeito recebeu a vacina por ser.Segundo a prefeitura, ele atua na linha de frente do combate à doença.Na foto, publicada nas redes sociais, a primeira-dama Samira Raquel, que também é médica, é quem aplica o imunizante."Iniciamos hoje a campanha de vacinação contra o coronavírus. Eu sou médico, sou da linha de frente, como todos sabem e fiz o exemplo, me vacinei. Para mostrar a população que a vacina é segura", escreveu o prefeito em uma rede social neste sábado (23/1).O político promoveu umano dia da posse como prefeito que aglomerou centenas de pessoas sem o uso de máscara de proteção contra o novo