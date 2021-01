Prêmio de R$ 22 milhões: veja o resultado da Mega-Sena deste sábado (23/1)

Prêmio da Mega-Sena superou os R$ 22 milhões (foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (23/1), as dezenas do concurso 2.337 da Mega Sena, que teve prêmio de R$ 22 milhões. As dezenas sorteadas foram 02-09-34-49-51-55.



O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





A Caixa também sorteou os concursos 5.474 da Quina; 1.592 da Timemania; 2.187 da Dupla Sena; 410 do Dia de Sorte; e o 2.140 da Lotofácil.





A Quina, que tem prêmio previsto de R$ 5,7 milhões para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados: 20-33-41-46-67.





Por sua vez, a Lotofácil distribuirá R$ 4 milhões em prêmios. As dezenas sorteadas neste sábado foram 01-03-05-06-07-08-09-11-15-17-20-21-22-23-24.





O concurso 1.592 da Timemania sorteou os números 05-21-32-49-55-60-61. O time do coração é o Figueirense. O prêmio é de R$ 100 mil.





O concurso 2.187 da Dupla Sena teve prêmio de R$ 1,1 milhão. O primeiro sorteio teve as dezenas 08-24-28-29-38-43, enquanto o segundo, 03-18-20-26-34-39.