Caminhoneiros e motoristas estão no grupo prioritário da vacina da COVID-19

O governo federal incluiu os trabalhadores decoletivo e transportadores rodoviários de carga como grupo prioritário nada COVID-19. Esta é uma das reivindicações da categoria, que estava em negociação com o Ministério da Saúde e também com o Ministério de Infraestrutura desde dezembro.

Segundo a Confederação Nacional do Transporte, a intenção é vacinar 2 milhões de pessoas do setor na fase quatro do. Com isso, eles recebem a imunização pelo menos antes dos 100 milhões de brasileiros, que não fazem parte da