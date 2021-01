Conselho Federal de Medicina pede que o App TrateCOV seja retirado do ar

CFM pede que o aplicativo TrateCOV seja retirado do ar (foto: Reprodução/Conselho Federal de Medicina) pediu ao Ministério da Saúde que retire imediatamente do ar o aplicativo TrateCOV, lançado para auxiliar as equipes de saúde na coleta de sintomas e sinais de pacientes possivelmente infectados pela COVID-19. O Conselho Federal de Medicina (CFM) emitiu nota, nesta quinta-feira (21/1), informando queaoqueo aplicativo, lançado para auxiliar as equipes de saúde na coleta de sintomas e sinais de pacientes possivelmente infectados pela

Na nota, o CFM esclarece que após uma análise feita por seus conselheiros e assessores técnicos e jurídicos, alertou o Ministério da Saúde sobre as seguintes inconsistências na ferramenta:





Não preserva adequadamente o sigilo das informações

Permite seu preenchimento por profissionais não médicos

Assegura a validação científica a drogas que não contam com esse reconhecimento internacional

Induz à automedicação e a interferência na autonomia dos médicos

Não deixa claro, em nenhum momento, a finalidade do uso de dados preenchidos pelos médicos assistentes.









Após lançar o aplicativo TrateCOV, o Ministério da Saúde, liderado por Eduardo Pazuello, recebeu duras críticas. Na teoria, o sistema é de uso exclusivo dos profissionais da saúde, entretanto qualquer pessoa, com ou sem liberação dos órgãos competentes, consegue ter acesso ao serviço, através de uma versão disponível na internet.





Nesta tarde, a reportagem tentou acessar o aplicativo, tanto pela internet quanto pelas lojas no celular, e ele já não está mais disponível





Veja a nota na integra:





Diante do exposto, o CFM pediu ao Ministério da Saúde a retirada imediata do ar do aplicativo TrateCOV.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz