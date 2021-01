Vídeo: Vendedor de açaí desmaia ao ser contido pela PM em São Paulo

Abordagem policial de vendedor de açaí em São Paulo revoltou usuários do Twitter nesta quarta-feira (20/1) (foto: Twitter/Reprodução) vendedor de açaí na capital paulista causaram revolta nas redes sociais nesta quarta-feira (20/1). O vídeo, que circula no Twitter, mostra a apreensão da mercadoria do trabalhador por fiscais da prefeitura de São Paulo e pela Polícia Militar (PM).



Vídeo: Vendedor de açaí desmaia ao ser contido pela PMhttps://t.co/txcXNfolMQ pic.twitter.com/mcbHulI7z6 %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 20, 2021

Imagens da abordagem policial de umna capital paulista causaramnas redes sociais nesta quarta-feira (20/1). O vídeo, que circula no Twitter, mostra a apreensão da mercadoria do trabalhador por fiscais da prefeitura de São Paulo e pela Polícia Militar (PM).





O autônomo aparece sendo contido por dois policiais, que o seguram por trás, pelos braços. O homem é solto e se afasta de seu carrinho, momento em que a câmera deixa de enquadrá-lo. Segundos depois, ele volta a ser filmado, desta vez, encurralado por três militares. Um deles passa o braço em volta do pescoço do ambulante.





A pessoa que filma a cena começa a gritar: "Vocês o estão machucando! Ele tem problema! Solta! Se ele enfartar, a culpa é de vocês!". O vendedor então cai no chão e permanece deitado.





Outra versão

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) negou que o autônomo tenha sido agredido pela PM e que tenha enfartado durante a abordagem policial.





Segundo o órgão, a ocorrência foi registrada em 15 de janeiro, na Sé, Região Central da cidade. A SSP alega que a PM, na ocasião, auxiliava agentes da prefeitura na fiscalização da área, para dispersar aglomerações. O ambulante de 48 anos teria sido abordado pelos fiscais, que verificaram que ele não tinha licença para trabalhar e determinaram o recolhimento do carrinho de açaí dele.





Diante da apreensão, o homem teria ficado nervoso e pegou uma placa de madeira, com a qual acertou uma Kombi do município. Por esse motivo, precisou ser contido pelos militares. De acordo com a SSP, ele foi levado à delegacia, onde os policiais registraram contra ele um boletim de ocorrência por dano e, em seguida, o liberaram sem ferimentos ou alterações em suas condições de saúde.