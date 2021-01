Brasil registra 452 mortes por COVID-19 em 24h, total chega a 210.299

No dia que vários estados começam a receber vacinas, Brasil teve mais de 400 mortes (foto: Carol Morena/Divulgação)

O Brasil registrou 452 novas mortes por COVID-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 210.299 segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 18. No mesmo intervalo, foram contabilizados 23.671 casos do novo coronavírus. Com isso, o país registra um total de 8.511.770 infectados.



A região Sudeste tem 3.033.967 casos de COVID e 96.809 mortes. Em seguida, o Nordeste tem 2.039.907 registros da doença e 49.867 óbitos. O Sul do País contabiliza 1.555.159 infectados pelo novo coronavírus e 24.940 mortes. O Centro-Oeste tem 944.101 casos registrados e 18.963 óbitos e o Norte do País tem 938.636 casos da doença e 19.720 mortes.



Somente no Amazonas, que vive uma crise no sistema de saúde, foram registradas 117 mortes nas últimas 24 horas, levando o Estado a contabilizar um total de 6.308 óbitos pela covid-19. No mesmo intervalo, foram registrados 1.790 novos casos da doença, elevando o total de registros para 232.434. (Equipe AE)