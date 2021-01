COVID-19: Memes repercutem autorização da Anvisa para vacinas no Brasil

Meme ironiza o antagonismo entre o governo federal e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). (foto: Twitter/Reprodução)

Com a repercussão neste domingo (17/01) da reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária () para decidir sobre o uso emergencial das vacinas CoronaVac e da de Oxford/AstraZeneca , os memes ironizando o assunto tomaram as redes sociais. Vídeos, imagens e comentários tomaram ainda maior dimensão após a decisão da agência, que autorizou os imunizantes para controle da pandemia de, e a vacinação da primeira brasileira em solo nacional

A ansiedade das pessoas para serem vacinadas inspirou inúmeros gracejos e zombarias, numa autocrítica comum ao brasileiro nas redes sociais. Alguns internautas também lembraram o antagonismo entre o governo federal e o governador de São Paulo,(PSDB) no assunto e ridicularizam as posições do presidentesobre as vacinas, entre elas o efeito colateral de virar jacaré após a imunização . Muitas postagens também ressaltaram a importância do Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira alguns memes:

eu e quem saindo do posto de vacina pic.twitter.com/WMtaDJv4Fr %u2014 MEMES UFTM (@uftmemes) January 11, 2021

A vacina sendo aprovada no dia 17.. sendo que o 17 não queria .. %uD83D%uDE0F que ironia do destino. pic.twitter.com/QPaGU4D83J %u2014 MemesRBD%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@MemesRBD) January 17, 2021

Em meio aos memes da vacina do Butantã, Spotify registra aumento de 284% no consumo da música "Bum Bum Tam Tam" - https://t.co/OBmS9hDkVz pic.twitter.com/2jPwXQOksp %u2014 B9 (@brains9) January 14, 2021

Eu pago internet também para isso: memes! pic.twitter.com/JVNUHpUEDn %u2014 %uD83D%uDC0ASou Marica e quero vacina %uD83D%uDC0A (@maria_edna) January 17, 2021

Eu amo o povo brasileiro fazendo meme agora que a vacina tá aprovada pic.twitter.com/gGkUuSqs1Z %u2014 flávia (@fmcancelada) January 17, 2021