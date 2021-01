CFM diz que vacinação possibilita redução do número de casos de COVID-19

autoridades a adoção de uma ampla campanha de vacinação", que permitirá ao país "lograr êxito em sua cruzada" contra a pandemia. O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou uma nota na qual, além de se manifestar favorável à vacinação contra o COVID-19, "clama àsa adoção de uma ampla campanha de vacinação", que permitirá ao país "lograr êxito em sua cruzada" contra a pandemia.









"A imunização de grande parcela da população é fundamental para que haja redução significativa da circulação do vírus e, consequentemente, da transmissão. Assim, espera-se controlar o avanço da pandemia e permitir a retomada plena das atividades econômicas e das relações em sociedade, tão logo grande parte da população esteja vacinada", complementa do conselho.





O CFM ressaltou ser necessário respeitar as decisões tomadas pela Anvisa no que se refere à aprovação emergencial ou definitiva das vacinas, e com relação à transparência nos processos decisórios, bem como de monitoramento e fiscalização no período pós-vacinação. Pede, ainda, a valorização do Programa Nacional de Imunização.