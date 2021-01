Êxito de 100% para casos graves ainda não é estatística relevante, diz Butantan

Sete voluntários que receberam a vacina evoluíram para sintomas leves da COVID-19 (foto: SECOM/Governo de SP)

O diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, afirmou, nesta terça-feira (12/01), queO especialista defendeu, contudo, que o dado segue a tendência de que o imunizante aumente em eficácia a ponto de diminuir a intensidade clínica da doença, ainda que ela só possa ser confirmada com mais tempo de estudos.Nos testes, a porcentagem de 100% em casos graves e moderados deriva da constatação de que, dentre os 252 voluntários diagnosticados com COVID-19,e sete do grupo placebo tiveram essa necessidade.Já o recorte dos estudos em que a eficácia foi de 77,96% - número arredondado para 78% na apresentação feita pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na última quinta-feira (07/01) -, se refere a casos leves em que os voluntários precisaram de assistência ambulatorial ou hospitalar."É um dado robusto de significância estatística. É extremamente valioso, porque é aí onde está indicado qual o impacto dessa vacina no sistema de saúde", explicou Palácios."Se a gente consegue que a vacina controle os atendimentos no sistema de saúde, sejam ambulatoriais ou hospitalares, o impacto é muito além de COVID-19. A gente sabe que, pela demanda de covid-19, muitas outras doenças deixaram de ser atendidas", acrescentou.