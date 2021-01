Acionamento acidental de sirenes de barragem da AngloGold gera pânico em MG

O Estado de Minas Gerais foi palco de duas tragédias sem precedentes (foto: Agência Nacional de Mineração/Divulgação)

de sirenes de emergência de uma barragem da AngloGold Ashanti por volta das 14h30 desta sexta-feira, 8, levou pânico aos moradores da região de Santa Bárbara, Minas Gerais. Os motivos do disparo ainda estão sendo apurados.foi comunicada pela empresa, que informou que não houve mudança no nível de emergência da barragem Córrego do Sítio, que permanece estável.A mineradora disse em nota que deslocou uma equipe aos pontos de encontro para o esclarecimento da situação às comunidades, além de ter entrado em contato com lideranças comunitárias e os órgãos públicos competentes. Moradores da área fecharam uma rodovia com pneus em protesto durante à tarde."A AngloGold Ashanti lamenta profundamente o ocorrido, pede desculpas à população e reforça que todas as suas barragens estão estáveis e não apresentam riscos", diz o comunicado.O Estado de Minas Gerais foi palco de duasnos últimos cinco anos. Em novembro de 2015, o rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, deixou duas dezenas de vítimas e um rastro de lama que se estendeu ao Espírito Santo. Já o desastre com a barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que completa dois anos em 25 de janeiro, deixou 270 mortos, sendo 11 ainda desaparecidos.