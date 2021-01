Sumiço de meninos no Rio, em 27 de dezembro, deixa famílias desesperadas

Três meninos, com idade entre 8 e 11 anos, estão desaparecidos desde 27 de dezembro, quando saíram de casa para brincar no campo de futebol ao lado doonde moram, no bairro Castelar, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Desde então, a polícia faz buscas para tentar encontrar Lucas Matheus (8 anos); o primo dele, Alexandre da Silva (10); e Fernando Henrique (11).

De acordo com os parentes das crianças, os três estavam habituados a brincar sozinhos e tinham como rotina voltar para casa por volta das 14h, para almoçar. As famílias, porém, estranharam e começaram as buscas por conta própria eque podem estar em algum cativeiro, já que não foram mais vistos depois do dia 27.