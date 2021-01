Brasil segue na contramão da ciência ao defender remédios sem comprovação

Estevão Urbano, presidente da SBI em Minas: "O que o Ministério da Saúde está pregando é diferente do que todas as sociedades mundiais estão pregando. É preciso esperar mais um pouco"

Os infectologistas mineiros Estevão Urbano, presidente da sociedade médica da especialidade em Minas, e Unaí Tupinambás, médico do Hospital das Clínicas da UFMG, endossam a posição da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e da Organização Mundial de Saúde (OMS). Integrantes voluntários do Comitê de Enfrentamento à Pandemia em Belo Horizonte, ambos os especialistas rebatem artigo utilizado pelo Ministério da Saúde para embasar o tratamento precoce.





“Estão baseados num artigo recente, controverso, com metodologia muito inadequada. Infelizmente os artigos que temos hoje são muito frágeis, as sociedades não fazem recomendações em relação ao tratamento precoce que, se efetivo, é tudo o que nós queremos. O que acontece é que os trabalhos com boas metodologias não mostram efetividade desses medicamentos”, explicou Estevão Urbano.

“O que o Ministério da Saúde está pregando é diferente do que todas as sociedades mundiais estão pregando. É preciso esperar mais um pouco. Pode ser que surja algum artigo conclusivo que mude tudo ainda hoje ou amanhã, não sabemos”, acrescenta.





Alvo da Justiça





O juiz Leonardo Henrique Soares, da Justiça Federal de São Paulo, acolheu parcialmente pedido do Ministério Público Federal e determinou que o Ministério da Saúde faça referência expressa, em comunicado oficial veiculado no site da pasta, às sementes de feijão que o pastor evangélico Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial do Poder de Deus sugerem usar para combater a COVID-19. O magistrado deu cinco dias para que a decisão seja cumprida. Ele considerou que houve descumprimento parcial da liminar que determinou que o governo informasse no site do Ministério da Saúde se 'há ou não eficácia comprovada do artefato (sementes de feijão/feijões) no que tange à COVID-19'.

O professor Unaí Tupinambás lembra outras opções para tratamento, como o uso dos anticorpos monoclonais – cópias sintéticas de proteínas criadas em laboratório a partir de um clone de um anticorpo específico, extraído do sangue de uma pessoa que se recuperou da doença. “Não temos nenhum tratamento precoce no Brasil. Algumas hipóteses seriam o anticorpo monoclonal ou antiviral, no entanto, nenhum dos dois completou a fase de estudo, então hoje não temos tratamento específico precoce”, ressalta o especialista. “Hoje o repouso em casa é muito importante. Ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, nada disso funcionou e pode agravar o quadro clínico”, completou. (DL e MF)