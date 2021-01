Criança de 2 anos e pai são atingidos por fogos de artifício no DF

(foto: Arquivo pessoal) artifícios. O homem ficou com o rosto e parte do pescoço machucados e a bebê foi atingida na perna. Na madrugada de réveillon (1°/01), por volta das 2h, em Ceilândia, no Distrito Federal, um pai e uma bebê de 2 anos ficaram feridos após serem atingidos por fogos de. O homem ficou com o rosto e parte do pescoço machucados e a bebê foi atingida na perna.













De acordo com Daniele Pereira da Silva, 22 anos, sobrinha de Joel, no caminho para o hospital foi que eles souberam que a criança havia se ferido. "Até então, a gente achava que tinha pegado só no meu tio. A bebê chorava muito no carro e ninguém estava entendendo o porquê. Foi então que a mãe dela levantou o vestidinho e viu o osso da perna para fora", relata. "Na verdade, os fogos estouraram nela. Na hora, meu tio colocou o rosto na frente para tentar protegê-la", explica Daniele.





Os fogos de artifício atingiram a bebê e causaram ferimentos na perna (foto: Arquivo pessoal)





A família se dirigiu primeiramente ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O pai precisou ser transferido para o Hospital de Base e só foi liberado no sábado (2), mas a criança recebeu alta do HRC no mesmo dia.

Segundo Daniele, Joel ainda está bastante machucado. "Ele levou pontos no rosto e ainda está bem inchado. O machucado acabou infeccionando", conta a jovem, acrescentando que a bebê está bem.





A família prestou queixas na 24ª Delegacia de Polícia (Setor O, em Ceilândia). "Ainda não sabemos o que vai acontecer com a pessoa que soltou os fogos. Falaram que precisávamos ir ao IML (Instituto Médico Legal), mas meu tio ainda não conseguiu. Ele deve ir lá nesta segunda-feira (04/01)", conta Daniele.