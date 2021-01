Mulher tem carro atacado ao invadir praia e tenta atropelar agressor; veja

Vídeo mostra discussão em Peruíbe (foto: Reprodução/Twitter )

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher tenta atropelar um homem que a atacou na praia de Peruíbe, no litoral de São Paulo, nessa sexta-feira (1º/1).



Umque circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher tentaum homem que a atacou na, no litoral de São Paulo, nessa sexta-feira (1º/1).

A confusão começou quando a motorista entrou com o carro na faixa de areia. Nas imagens, é possível ver quando o homem pega uma pedra e joga contra o para-brisas do veículo.



Em seguida, ele joga mais uma pedra até que a motorista dá ré no veículo e tenta atropelá-lo. O carro acaba batendo nas pedras e fica destruído.









Enquato isso em Peruíbe...%uD83D%uDE33%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFD pic.twitter.com/nVykJfTyVT %u2014 Marcos Diniz (@Marcolino1974) January 2, 2021

Ninguém foi preso ou ferido. Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social, os envolvidos chegaram a ser multados por estarem indevidamente na praia.