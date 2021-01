Fiscalização acaba com festa que duraria 4 dias em hotel fazenda

(foto: Divulgação/PMDF) noite da última sexta-feira (1º/1), a festa de ano novo Brave Party, que prometia durar quatro dias em um hotel fazenda na área rural do Gama, no Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), juntamente da Secretaria de Proteção à Ordem Urbanística (DF Legal), dispersou, no início dada última sexta-feira (1º/1), a festa de ano novo Brave Party, que prometia durar quatro dias em um hotel fazenda na área rural do Gama, no Distrito Federal.









Segundo informações da PMDF, os responsáveis pela Brave Party foram multados em mais de R$ 35 mil reais. A equipe de policiais foi ao local após denúncias de que a festa teria duração de três dias. De acordo com a corporação, o local não tinha autorização para realizar esse tipo de evento. No local foi encontrada grande aglomeração de pessoas. Após a operação, com ajuda do policiamento, o público foi dispersado.





Ações de fiscalização



Para coibir as aglomerações durante a virada do ano, Secretaria DF Legal, polícias Civil e Militar e o Departamento de Trânsito (Detran-DF) deflagraram a Operação Réveillon. Mais de 200 estabelecimentos foram vistoriados, dos quais sete foram fechados por desobedecerem as normas sanitárias, seis acabaram interditados, seis receberam multas e um foi notificado. No total, cinco equipes se dividiram em cinco áreas do DF para realizar a ação, que também flagrou festas clandestinas, realizadas em locais sem autorização.





Em Taguatinga, houve até confronto com a Polícia Militar. Segundo informações da PMDF, ao chegar no local, havia uma aglomeração com cerca de 80 pessoas. No momento que os policiais solicitaram que o grupo diminuísse o volume do som, um homem teria entrado na viatura e arrancado o rádio para viatura.