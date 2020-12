Após recusar pedidos do STF e STJ, Fiocruz nega ao TST reserva de vacinas

A Fiocruz negou pedido de reserva de vacinas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). (foto: Fiocruz/Divulgação)

Depois deas solicitações do Supremo Tribunal Federal () e do Superior Tribunal de Justiça (), a Fiocruz negou na última terça-feira (29/12), umcontra a COVID-19 paraapresentado pelo Tribunal Superior do Trabalho (). Segundo a Fiocruz, a distribuição de vacinas é de responsabilidade do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações (PNI).A Fiocruz estabeleceucom a biofarmacêutica, parade vacina originalmente desenvolvida pela Universidade de Oxford.

Autonomia

"Em relação ao pleito formalizado pelo TST, vimos informar que toda a produção da Fiocruz será integralmente destinada ao Ministério da Saúde. A Fiocruznem mesmo para dedicar parte da produção da vacina para a imunização de seus servidores e colaboradores", escreveu o presidente em exercício da Fiocruz, Mario Santos Moreira.O TST alega que procurou a fundação para acom o objetivo de "colaborar e acelerar o processo de imunização da população".Em ofício assinado pela presidente do TST, Maria Cristina Peduzzi, a ministra informa à Fiocruz que "tem interesse em realizar campanha de vacinação dos servidores do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT contra a COVID-19.De acordo com a ministra, a ação teria. "O primeiro é a imunização do maior número possível de trabalhadores de ambos os órgãos, que desempenham papel fundamental no país e têm entre suas autoridades e colaboradores uma parcela considerável de pessoas classificadas em grupos de risco", escreveu a presidente do TST."Adicionalmente, entendemos que a realização da campanha por este Tribunal é uma forma de contribuir com o país nesse momento tão crítico da nossa história, pois ajudará a acelerar o processo de imunização da população", acrescentou.De acordo com a assessoria do TST, a iniciativa segue protocolo já adotado pelo tribunal, que realiza campanhas de vacinação contra a gripe anualmente "a fim de reduzir o contágio da doença no ambiente de trabalho". Os argumentos do TST sãoaos usados pelo Supremo e pelo STJ para"O TST já informou que não pediu prioridade para aquisição de vacinas, apenas manifestou interesse na aquisição dentro das diretrizes dos planos de vacinação", informou o tribunal à reportagem.Em setembro, a presidente do TST foi infectada pela COVID-19 após participar da cerimônia de posse do presidente do STF, Luiz Fux, em Brasília. A ministra foi transferida de Brasília para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ficando internada por 21 dias, mas passa bem.Aodo Supremo para reservar vacinas para 7 mil pessoas, a Fiocruz alegou que "não possui autonomia nem para dedicar parte da produção para a imunização de seus servidores". A divulgação do pedido do STF, revelado pelo Estadão, abriu umada Corte e levou àMarco Polo Freitas do cargo de secretário de Serviços Integrados de Saúde da Corte.Além de solicitar as doses para a Fiocruz, o Supremo pediu ade vacina ao Instituto Butantã, que ainda não enviou resposta."Respeito rigorosamente a hierarquia administrativa do Supremo Tribunal Federal. Nesses 11 anos no STF, nunca realizei nenhum ato administrativo sem a ciência e a anuência dos meus superiores hierárquicos. Continuarei, como médico, de corpo e alma, na luta diária pela saúde e bem-estar das pessoas", escreveu Freitas, em resposta enviada por e-mail.O STF aumentou deo número de doses de vacinas contra a COVID-19 que pediu para o Butantã e à Fiocruz reservarem para seus servidores, apontamda Corte obtidos peloSegundo os papéis, o médico Marco Polo Freitas preparou duas minutas com pedidos de vacina às duas instituições. Nas solicitações, Freitas fazia menção a umade imunizantes. No entanto, a versão final dos documentos, enviada pelo diretor-geral do STF, Edmundo Veras dos Santos Filho, às duas instituições, pede doses para 7 mil pessoas, atendendo uma nova sugestão do médico.