Mega da Virada sorteia R$ 300 milhões na quinta-feira; saiba como apostar

O prêmio especial não acumula e, se não houver acertadores das seis dezenas, o prêmio será rateado aos demais (foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os apostadores de plantão têm até esta quinta-feira (31/12) para concorrer à Mega da Virada, a mais aguardada pelos brasileiros. Nesta 12ª edição, o prêmio estimado para o concurso 2.330 é de R$ 300 milhões. O sorteio será realizado às 20h, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo. Globo, SBT, Record, Band e Rede TV transmitirão o sorteio ao vivo. Também será possível acompanhar pelas redes sociais das Loterias Caixa.





A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Se a Mega da Virada tiver apenas um ganhador e ele aplicar o valor do prêmio na Poupança da Caixa, o sortudo receberá mais de R$ 347 mil por mês.

O prêmio não acumula. Caso ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores das demais faixas de premiação.





Como apostar?





até as 17h (horário de Brasília) de quinta-feira (31) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online ( As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas(horário de Brasília) de quinta-feira (31) nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online ( www.loteriasonline.caixa.gov.br ) e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo Internet Banking Caixa.

Para apostar pela internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um cadastro. O cliente escolhe os números, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal é de R$ 30,00 e máximo de R$ 945,00 por dia.





Bolão Caixa





O bolão possibilita ao apostador mais chances de ganhar o prêmio. Basta formar um grupo, marcar a quantidade de cotas e registrar a aposta na lotérica mais perto. Ao ser registrada no sistema, um recibo de cota é gerado para cada participante que, em caso de premiação, pode resgatar a sua parte do prêmio de forma individual.





O preço mínimo de apostas no bolão para os concursos da Mega-Sena é de R$ 10 e cada cota deve ser de, pelo menos, R$ 5. É possível realizar um bolão de, no mínimo, duas e no máximo 100 cotas.





O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas próprias lotéricas.



A solicitação da quantidade de cotas deve ser feita ao atendente. Será entregue um recibo, que deve ser conferido no dia do sorteio. Nesse caso, talvez seja preciso pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.