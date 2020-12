Morre aos 85 anos mãe de Marcelo Crivella, prefeito afastado do Rio

Mãe do prefeito afastado do Rio de Janeiro morreu nesta segunda-feira (28/12) e a causa da morte ainda não foi divulgada (foto: Divulgação/Redes sociais) Morreu nesta segunda-feira (28/12) a mãe do prefeito afastado do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (Republicanos), Eris Bezerra Crivella, aos 85 anos. Ela morreu em seu apartamento, no Rio, e a causa da morte ainda não foi divulgada. As informações são do jornal O Globo. nesta segunda-feira (28/12) aafastado do Rio de Janeiro(Republicanos), Eris Bezerra Crivella, aos 85 anos. Ela morreu em seu apartamento, no Rio, e a causa da morte. As informações são do jornal O Globo.





O enterro está marcado para quarta-feira (30/12), no Cemitério do Caju.





Eris é irmã de Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, denominação da qual Crivella é bispo licenciado.

Prisão

Marcello Crivella está atualmente em prisão domiciliar e com acesso bloqueado a celular e computador. Ele é acusado de chefiar um esquema de pagamento de propina para agentes públicos por parte de empresários.





O prefeito afastado foi preso na última terça-feira (22/12), mas por determinação do ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), recebeu soltura para cumprir a prisão em casa. O ministro alegou, entre outros motivos, que Crivella pertence ao grupo de risco do novo coronavírus.