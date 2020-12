Chega a São Paulo lote com 5,5 milhões de doses da vacina do Butantan

Carregamento vindo da China desembarcou no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 5h30 desta quinta-feira (24/12) (foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

Acaba de chegar a São Paulo o quartocom o correspondente adacontra o. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, acompanharam a entrega vinda da China que desembarcou de um avião no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 5h30 desta quinta-feira (24/12). As informações são do governo do estado de Sâo Paulo.A carga é de 2,1 milhões de doses já prontas para aplicação e mais 2,1 mil litros de insumos, equivalente a 3,4 milhões de doses que serão envasadas no complexo fabril do Butantan. Em 28 e 30 de dezembro, outros dois carregamentos devem chegar ao Brasil, desta maneira perfazendo um total de 10,8 milhões de doses em solo brasileiro ainda este ano. O início do Plano Estadual de Imunização em São Paulo segue agendado para o dia 25 de janeiro.Para Jean Gorinchteyn, esse é um importante passo no enfrentamento da pandemia no Brasil. "O imunizante atingiu um índice de eficácia superior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde e, com isso, poderemos em breve solicitar à Anvisa o registro", disse.A parceria entre o Butantan e a biofarmacêutica Sinovac Biotech foi firmada em 10 de junho. As três entregas anteriores ocorreram no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O primeiro lote com 120 mil doses chegou ao Brasil nem 19 de novembro. O segundo carregamento, com 600 litros a granel do insumo, correspondente a um milhão de doses, desembarcou em 3 de dezembro. Já a terceira remessa, com 2 milhões de doses, foi recebida no último dia 19."Passados seis meses do início das ações com a farmacêutica Sinovac, já conseguimos garantir um estoque em solo nacional", afirmou Dimas Covas.Conforme informado em entrevista coletiva promovida nessa quarta-feira (23/12) no Instituto Butantan, a vacina contra a COVID-19 atingiu índice de eficácia superior ao mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que permite que o registro seja aprovado. O instituto não divulgou, porém, qual o percentual de eficácia. Atendendo a um pedido da Sinovac, como previsto em contrato, o Butantan encaminhou a base primária de dados da fase 3 dos testes clínicos realizados no Brasil em 16 centros de pesquisa, com cerca de 13 mil voluntários.O objetivo é que as informações sejam comparadas a resultados de pesquisas em outros países, evitando que a vacina tenha diferentes índices de eficácia anunciados. A previsão é que a avaliação seja finalizada em até 15 dias. Na sequência, os resultados finais serão encaminhados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à National Medical Products Administration, da China.