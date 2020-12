Setor erótico tem crescimento em 2020; casados compram mais que solteiros

Dados também mostram que as mulheres compram mais produtos em sex-shops que os homens (foto: Wikimedia Commons) crises financeiras, mas o compras eróticas, segundo o portal Mercado Erótico. Com a pandemia, vários setores foram abalados por, mas o ramo erótico registrou um grande crescimento . Os avanços foram observados durante todo o ano de 2020 e, de março a maio, o registro mostra 4,12% a mais em comparação ao mesmo período de 2019. São Paulo e Minas Gerais são os campeões nas, segundo o portal Mercado Erótico.

vibradores cresceram 50%, com a venda de cerca de 1 milhão de unidades no Brasil. Beatriz também observou que a fama do produto aumentou e disse que essa categoria foi a mais vendida em sua loja. De acordo com o portal Mercado Erótico , entre março e agosto, as vendas decresceram 50%, com a venda de cerca de 1 milhão de unidades noBeatriz também observou que a fama do produto aumentou e disse que essa categoria foi a mais vendida em sua loja.

Vibradores são os campeões de venda no mercado erótico (foto: Divulgação/ Velle )



Ainda segundo o portal, quem compra mais são as pessoas casadas, somando 27,8% contra os 13,9% dos solteiros. A faixa etária de 25 a 34 anos representa 51,4% dos clientes dos lojistas pesquisados.

Os dados também mostram que as mulheres compram mais que homens. Beatriz considera que a maneira de falar sobre a sexualidade feminina é o ponto principal, já que agora o assunto é mais discutido. “Ainda é um tabu, mas a tendência é melhorar. Comparado com o que era antes, está muito melhor”, comemora.

Em comparação com as mulheres, os homens ainda são tímidos nas compras em sex-shops, entretanto consumo deles aumentou 30% nos últimos 5 anos.

O setor encontrou dificuldade para expor os produtos, já que as lojas físicas foram fechadas em muitas cidades. A opção, assim como outros estabelecimentos, foi recorrer aos meios digitais.

vergonha de entrar em um sexshop, explica a diretora da Catálogos virtuais e perfis em redes sociais cresceram e beneficiaram, também, as compras de quem tinhade entrar em um, explica a diretora da INTT Cosméticos , fabricante de produtos sensuais, e completa “antigamente as pessoas tinham receio de comprar em sex-shop, tinham vergonha, achavam que estavam fazendo algo de errado”.

Além dos vibradores, outros quatro produtos aparecem no ranking dos mais vendidos do ano, segundo levantamento do Mercado Erótico:

1º: Bullet

2º Lubrificante íntimo

3º Gel térmico

4º Gel para massagem corporal

5º Calcinha Tailandesa





*estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz