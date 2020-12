Profissionais de saúde são os grandes vencedores de 2020, diz pesquisa

Profissionais da saúde são protagonistas de 2020 (foto: Pixabay) pesquisa nacional realizada pelo Instituto Paraná, que consultou a população sobre seis temas que ganharam repercussão durante o ano. Em um ano marcado pela pandemia de COVID-19 e por polêmicas na política, os profissionais de saúde foram o grande destaque de 2020. É o que apontarealizada pelo Instituto Paraná, que consultou a população sobre seis temas que ganharam repercussão durante o ano.





Em seguida, com baixa avaliação, aparecem os dois principais representantes do Congresso Nacional e um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Confira os resultados sobre os temas pesquisados:

1. Profissionais da Saúde- 56%

2. Presidente Jair Bolsonaro- 20,2%

3. A COVID-19- 14,9%

4. Presidente da Câmara Rodrigo Maia- 2,2%

5. Presidente do STF Luiz Fuz- 1,9%

6. Presidente do Senado Davi Alcolumbre- 0,8%

Do total de entrevistados, 3,9% não souberam responder ou não quiseram opinar.





Os profissionais de saúde foram considerados os maiores vitoriosos para os entrevistados de todas as faixas etárias, nível de escolaridade, empregados ou não.

A pesquisa ouviu, entre 18 a 22 de dezembro, 2.218 brasileiros a partir dos 16 anos, nos 26 Estados e Distrito Federal e em 248 municípios.



Dos entrevistados, 969 são da região Sudeste; 596 da região Nordeste; 332 das regiões Norte e Centro-Oeste e 321 da região Sul do país.



O levantamento foi feito por telefone e auditado simultaneamente a sua realização em 20% das entrevistas.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz