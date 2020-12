Veja as dezenas sorteadas da Quina 5448 e de outras cinco loterias

Seis loterias foram sorteadas nesta terça-feira (foto: Reprodução/Agência Brasil)



A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (22/12), os concursos 2114 da Lotofácil, 5448 da Quina, 2137 da Lotomania, 2173 da Dupla Sena, 1579 da Timemania e o 398 do Dia de Sorte. Os prêmios pagaram mais de R$17 milhões. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira as dezenas:

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000,00





02 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11- 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24

A quantidade de ganhadores você confere aqui.





Quina no valor de R$ 2.400.000,00





02 - 31 - 55 - 59 - 76





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Lotomania no valor de R$ 5.700.000,00





07 - 08 - 13 - 29 - 31 - 32 - 34 - 48 - 63 - 64 - 66 - 70 - 72 - 76 - 78 - 79- 82 - 84 - 86 - 99





A quantidade de ganhadores você confere aqui









Dupla Sena no valor de R$ 3.100.000,00





1° sorteio: 04 - 11 - 13 - 22 - 43 - 50

2° sorteio: 02 - 16 - 23 - 27 - 43 - 48





A quantidade de ganhadores você confere aqui.









Timemania no valor de R$ 3.100.000,00





03 - 15 - 34 - 48 - 53 - 71 - 76





Time do Coração: São Raimundo/AM

A quantidade de ganhadores você confere aqui





Dia de Sorte no valor de R$ 2.000.000,00





02 - 03 - 07 - 10 - 20 - 30 - 31





Mês de Sorte: Agosto

A quantidade de ganhadores você confere aqui









Mega-Sena da Virada





Nesta quarta-feira (23/12), não haverá sorteio da Mega-Sena. A Caixa sorteará o concurso 2330 apenas no dia 31 de dezembro. É o concurso especial Mega da Virada com prêmio estimado em R$ 300 milhões.





As apostas da Mega da Virada poderão ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, no portal Loterias Online, no aplicativo Loterias Caixa para iOS e no Internet Banking Caixa (apenas para correntistas).





A Mega-Sena é a maior modalidade dos jogos realizados pelas Loterias Caixa. A probabilidade de um apostador ganhar sozinho o prêmio é de uma em 50 milhões. A aposta simples custa R$ 4,50.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira