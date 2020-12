Imagens da caixa da possível vacina, embalada com dados escritos em mandarim, sugerem a origem chinesa (foto: Reprodução/Twitter/Giovanni Sandri )

No Twitter e no Facebook, usuários que denunciaram a situação mostram que a mercadoria vem acompanhada de um "certificado de vacinação", oferecida dentro de uma caixa parecida às que são usadas para acondicionar remédios.



Já estão vendendo vacina em Madureira com direito a certificado. (No camelô)

O seu medo acaba em Madureira, só depende de você,

Kkkkkkkkk %uD83E%uDD26

. pic.twitter.com/EBFJBHhCCs %u2014 Giovanni Sandri (@gigio9969) December 20, 2020

CAMELÔS DE MADUREIRA VENDEM VACINA CONTRA COVID-19



Uma situação extremamente bizarra %u2013 para dizer o mínimo %u2013 passou a ser postada nas redes sociais neste domingo, 20/12. Camelôs de Madureira, Zona Norte da cidade, estão vendendo uma vacina contra a Covid-19. pic.twitter.com/uSKKgoPW5S %u2014 Bangu ao vivo (@banguaovivo_ofc) December 21, 2020



E não para por aí. Para quem quiser fazer a aplicação na hora, os vendedores cobram R$ 10 a mais, como pagamento pelo serviço de "enfermeiro". Não custa lembrar que vacinas devem ser sempre procuradas em clínicas autorizadas ou postos de saúde. O governo já anunciou, inclusive, que, quando estiver disponível, a vacina contra o coronavírus será gratuita.



Ao mesmo tempo que o mundo inteiro corre para conseguira população contra o coronavírus,noestão agindo com má-fé. Um grupo de ambulantes deestá oferecendo uma suposta vacina contra a COVID-19 por R$ 50.A primeira informação é do jornal Diário do Rio, mas ganhou a mídia e as redes sociais, a partir do último domingo (20/12). São inúmeras as declarações sobre a oferta do produto, que não tem qualquer comprovação científica de eficácia.Muitos internautas começaram a postar imagens da caixa da possível vacina, embalada com dados escritos em mandarim, sugerindo a origem chinesa. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do estado ainda não se manifestou sobre o caso.