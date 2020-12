Hashtag antivacina viraliza na véspera de decisão do STF

A maioria dos tuítes eram de críticas à tag (foto: Agência Brasil )

#EuNaoVouTomarVacina



problema seu, eu vou e vou muito feliz! pic.twitter.com/DaBcgHA2OD %u2014 Park Jimin em (%uD83C%uDFE0) (@Parki_Jimin) December 16, 2020

Nesta quarta-feira (16/12), o Supremo Tribunal Federal (STF) começou o julgamento da obrigatoriedade dacontra a. A decisão final poderá ser tomada nesta quinta-feira (17/12). O ministro Ricardo Lewandowski votou para que a vacinação seja obrigatória em todo o Brasil.Em meio a esta siutação, aficou em primeiro lugar no Topic Trending do Twitter Brasil. Segundo a, empresa de software de análises, a hastag contou com 102.191 interações em todas as postagens que envolviam o tema.Entretanto, segundo a empresa, a maioria dos tuítes eram de críticas à tag. Além disso, o movimento contou com a participação de apenas 4.338 usuários.Conforme a análise da VoxRadar, “dos 10 tweets com maior engajamento, 9 tinham conteúdo explicitamente crítico ao movimento”.Veja alguns comentários:

