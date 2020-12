Rio registra 147 mortes por covid-19 em 24h; total de óbitos chega a 23.887

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informou no fim da tarde desta terça-feira, 15, que 147 mortes por coronavírus foram notificadas em 24 horas. Com isso, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia chegou a 23.887 em todo o Estado. Há ainda 446 mortes aguardando resultados de exames.



Ao todo, 391.350 pessoas já tiveram testes positivos para a covid-19 no Rio de Janeiro. Somente em 24 horas, foram confirmados mais 1.457 casos.



Apenas na capital do Estado, 151.893 pessoas já foram infectadas.