Abrafarma: resultados positivos de covid atingem 17% de testes rápidos

As farmácias registraram 17.904 casos positivos em testes rápidos entre os dias 30 de novembro a 6 de dezembro, o que equivale a 17% das testagens, acima da média entre 14% e 15% registrada desde abril. O levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).



Segundo a entidade, as farmácias realizaram 1,4 milhão de testes rápidos desde abril, quando o serviço foi implementado. Desses, 214,3 mil apresentaram resultado positivo, uma média 14,9% das testagens.



Três Estados da região Norte continuaram a registrar os maiores porcentuais de casos confirmados: Amazonas (26,99%), Acre (26,66%) e Amapá (25,27%). Outros 12 Estados também apresentaram patamares acima da média nacional: Pará, Rondônia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná.