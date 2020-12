Sanofi e GlaxoSmithKline relatam atraso em programa de vacina para covid-19

A francesa Sanofi e a britânica GlaxoSmithKline (GSK) relataram nesta sexta-feira (11) um atraso em seu programa conjunto para o desenvolvimento de uma possível vacina contra a covid-19. Em comunicado, as empresas disseram que o programa tinha o objetivo de melhorar a resposta imune de idosos, mas resultados preliminares de testes clínicos em fases 1 e 2 mostraram resposta imune insuficiente naquele grupo.



De acordo com as farmacêuticas, o motivo da baixa resposta imune foi provavelmente uma baixa concentração do antígeno utilizado. O plano é iniciar um novo estudo com uma formulação aprimorada do antígeno, a partir de fevereiro. A expectativa agora é que a vacina da Sanofi e GSK fique disponível no quarto trimestre de 2021, a depender da conclusão do plano de desenvolvimento.