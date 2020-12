Três morrem em tiroteio com a Rota na zona sul de São Paulo

Três pessoas foram baleadas próximo ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, durante um tiroteio com policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) nesta quinta-feira, 10. Segundo a Policia Militar, eles foram encaminhados para hospitais, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.



Ainda de acordo com a PM, o confronto ocorreu após a denúncia de que os indivíduos transportavam armas. O tiroteio aconteceu no viaduto João Julião da Costa Aguiar, próximo ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital.



Eles foram encaminhados para o Hospital São Paulo, Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya e o Pronto Socorro do Jabaquara. O caso foi registrado no 16º DP, na Vila Clementino.