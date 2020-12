Estado do Rio confirma 160 mortes por covid-19 em 24h

O Estado do Rio contabilizou 160 mortes por covid-19 entre a terça-feira, 8, e esta quarta. E, segundo os números divulgados no fim da tarde pela Secretaria Estadual da Saúde, 3.331 novos casos da doença foram registrados.



Desde o início da pandemia, 378.084 pessoas contraíram o coronavírus no Estado, segundo os dados oficiais. No total, 23.430 pessoas morreram.



A secretaria informou ainda que, além das mortes por covid-19 confirmadas, outras 380 estão aguardando resultado de testes que confirmem ou descartem o coronavírus.