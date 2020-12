Uber vai realizar entregas de presentes de Natal neste ano

Site "Amigo Secreto Uber" foi lançado nesta segunda. (foto: Reprodução/Pixabay)

Há alguns meses, a Uber criou a opção de entrega de encomendas chamada Uber Flash, para facilitar a vida do usuário nos momentos em que mais precisa. Para este final de ano, a Uber lançou, nesta segunda-feira (7/12), o site “Amigo Uber Secreto”, que permite a entrega de presentes de natal para aqueles que não querem sair de casa.





No site, você combina o jogo com os amigos e realiza o sorteio. No dia da troca, a Uber vai estar disponível, e todo participante vai ganhar um desconto de 50% para mandar o presente direto pra casa do amigo secreto, através do Uber Flash.





válido até o dia 30/12 limitado ao valor de R$ 8,00. Saiba mais em: t.uber.com/ amigoubersecreto O desconto éaté o dia 30/12 limitado ao valor de R$ 8,00. Saiba mais em:

Uber Flash





Criado durante a pandemia da COVID-19, o Uber Flash surgiu com o objetivo de atender a nova realidade vivida em todo o mundo, visto que os pedidos por aplicativos cresceram notoriamente neste período. A invenção ainda possibilitou o aumento de renda para os motoristas.





Segundo uma pesquisa do Datafolha, realizada em outubro deste ano, 54% dos brasileiros já usou ou conhece alguém que usa a Uber para gerar renda.





O Uber Flash está disponível nas cidades de: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa, Joinville, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santos, São José dos Campos, São Luís, São Paulo, Sorocaba e Vitória.

Como usar?





• Abra o app da Uber e escolha a opção "Entrega"





• Selecione o "Envio de item"





• Coloque o nome e telefone do seu presenteado(a), para que ele(a) também possa acompanhar a viagem





• Em seguida, coloque os endereços e confirme a viagem





• Encontre o motorista parceiro da Uber na calçada e entregue o presente

O caminho até a atualização





De primeira instância, a Uber permitiu o acesso às informações da viagem e ao mapa do trajeto, em tempo real, tanto para quem envia a encomenda quanto para quem recebe. Ademais, os usuários passaram a receber alertas em seus celulares quando o carro está se aproximando do local. Antes, só quem tinha solicitado a viagem tinha acesso a esse dado.





A Uber ainda melhorou o sistema de comunicação entre o motorista e o usuário que solicitou a corrida. Agora, o motorista da Uber consegue entrar em contato tanto com quem envia quanto com quem recebe uma encomenda a qualquer momento da viagem, por meio de mensagens de texto ou ligação telefônica. Antes, só era permitido o motorista entrar em contato com quem tinha marcado a viagem.





Por fim, a Uber melhorou o acesso à ferramenta, trazendo a opção Entrega para a tela principal do app.