Brasil registra 664 mortes por covid-19 em 24h; total chega a 176.628

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 664 mortes em decorrência da covid-19. O total de óbitos está em 176.628 desde o início da pandemia. No mesmo intervalo, o número de casos novos foi de 43.209, elevando o total de registros da doença no País para 6.577.177, segundo dados do Ministério da Saúde.



Desse total, o ministério informou que 5.761.363 correspondem aos já recuperados e 639.186 ainda em acompanhamento.