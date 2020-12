Com aumento de transmissão no Rio, comitê sugere fechamento de praias

(foto: Pixabay)

O Comitê Científico da Prefeitura do Rio, formado por especialistas para discutir o combate à pandemia do, sugeriu o retorno de algumas medidas que visam ao afastamento social. O motivo é o aumento na taxa de contágio nas últimas semanas.Dentre as medidasestão a proibição da permanência de pessoas na praia e mesmo os banhos de mar. Eventos em geral seriam proibidos, sejam eles sociais ou feiras de negócios e exposições.As aulas presenciais em escolas e crechesseriam novamente suspensas. O comércio poderia permanecer aberto, mas não poderia abrir antes das 11 horas.Todas essas medidas foram debatidas em reuniãopelo comitê na quarta-feira (02/12).Segundo a ata do encontro, representantes de hospitais privados do Rio alertaram sobre o aumento da procura por internações nas últimas quatro. Na rede municipal, o crescimento na busca por atendimento foi "exponencial".Eventual retorno de medidas de distanciamento, porém, ainda dependem de decisão da Prefeitura do Rio. Ao jornal O Estado de S. Paulo, o governo municipal informou que "a situação de covid é monitorada permanentemente" e que, "havendo decisões a serem informadas, a Prefeitura prontamente".