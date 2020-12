Anvisa cria guia para liberar uso emergencial de vacinas

Anvisa elabora guia com informações necessárias para autorizar o uso emergencial de vacinas (foto: CHANDAN KHANNA / AFP) adiantar ao máximo a imunização da população contra a COVID-19, diversos países começam a autorizar a uso emergencial das vacinas. É nesse sentido que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, nesta quarta-feira (2/12), um guia com os requisitos mínimos para solicitações que devem ser feitas pelas empresas desenvolvedoras. Na tentativa deao máximo ada população contra a COVID-19, diversos países começam a aplicação das doses por meio dodas vacinas. É nesse sentido que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou, nesta quarta-feira (2/12), um guia com ospara solicitações que devem ser feitas pelas empresas desenvolvedoras.





O uso emergencial será restrito a um público previamente definido e a autorização não substituirá o registro sanitário no Brasil. Somente essas vacinas que obtiverem o registro da Anvisa poderão ser disponibilizadas para toda a população.





Segundo a Anvisa, o uso emergencial e temporário de um imunizante “pode trazer benefícios a determinados e controlados grupos, como medida adicional para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus”. A agência fará um anúncio oficial, às 17h30, no próprio canal do YouTube.