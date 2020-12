Dia de Doar: no ano da pandemia, brasileiros ajudaram com mais de R$ 6 bilhões

O ano de 2020 provou aos brasileiros que, quando há boa vontade, é possível ajudar aqueles que mais precisam. A mobilização começou em março, diante a pandemia do novo coronavírus.



Dia de Doar: Campanha mundial promove generosidade



O intitulado 'Dia de Doar 2020', que acontece nesta terça-feira, 1, chega com um apelo mais forte e mais de R$ 6 bilhões doados por toda a sociedade, de pessoas físicas aos grandes bancos, de acordo com o Monitor das Doações criado pela Associação Brasileira dos Captadores de Recursos.



Em maio, foi realizado o 'Dia de Doar Agora', uma edição extraordinária em função da urgência trazida pela covid-19. No dia 5 de maio, foram R$2,3 milhões doados online por pelo menos 3.200 doadores. "Essa situação extrema que vivemos escancarou de um lado as desigualdades e de outro a generosidade. Nos vimos sensibilizados pelo mesmo risco e mostramos ao mundo que o brasileiro é um povo que gosta de doar", afirma o diretor executivo da ABCR, responsável pelo Dia de Doar, João Paulo Vergueiro.



Em dezembro do ano passado, a ação atingiu 42 milhões de pessoas nas mídias sociais com a hashtag Dia de Doar.



Para que todos que quiserem possam se engajar de alguma forma, a ABCR criou uma série de materiais para divulgação do movimento, sugestões para fomentar a ação e dicas para as organizações são disponibilizados no site. Há artes, cartazes, vídeos, folders, release e tutoriais, que permitem que cada participante faça sua própria campanha, com liberdade para adaptar, criar sua iniciativa e, tanto organizações como doadores, compartilhem nas mídias sociais com a hashtag #diadedoar.



O site também ajuda com um passo a passo para quem quiser fazer a diferença. São dicas de como elaborar a campanha desde a definição da meta, plano de trabalho, criação de uma marca, equipe e divulgação.



"O país ainda enfrenta uma série de desafios que surgiram a partir da pandemia, como o desemprego, os problemas ambientais, a fome.E o Dia de Doar, com ações que estimulam a doação de indivíduos, empresas, organizações, têm um papel fundamental de mostrar que todos nós podemos contribuir de alguma forma", diz Márcia Woods, presidente da ABCR.