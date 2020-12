Operação 'O Sonho Americano' da PF investiga imigração ilegal para os EUA

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 30, a operação 'O Sonho Americano' para aprofundar uma investigação sobre a promoção da imigração ilegal, o chamado contrabando de pessoas, aos Estados Unidos.



Os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nos Estados de Rondônia e Mato Grosso, expedidos pela Justiça Federal de Cáceres (MT). Durante as diligências, foram apreendidos celulares, computadores e documentos.



Até esta primeira etapa ostensiva, os investigadores haviam identificado a ação de um grupo de pessoas, conhecidas como 'coiotes', responsáveis por promover a entrada ilegal de mais de 500 brasileiros nos Estados Unidos através da fronteira com o México. A expectativa é que o material apreendido hoje ajude a aprofundar as apurações.



Pelo esquema investigado, os brasileiros interessados em entrar ilegalmente no país americano pagavam os coiotes em troca de todas as providências de logística, desde o território nacional até o destino final.



Caberá à Polícia Federal encaminhar uma representação do Brasil aos organismos policiais internacionais.