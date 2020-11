Segunda chacina no interior do Ceará em pouco mais de um mês deixa sete mortos

Uma chacina na cidade de Ibaretama, interior do Ceará, deixou sete mortos na madrugada desta quinta-feira, 26. Entre os mortos está uma criança. Segundo informações do posto policial de Ibaretama, homens entraram atirando na casa durante a madrugada. Essa é a segunda chacina no Estado em pouco mais de um mês; em outubro, cinco homens foram mortos em Quiterianópolis.



Uma fonte do posto policial que preferiu não se identificar afirmou que a ocorrência foi recebida por volta das 3h30 da manhã. Quando os policiais chegaram à residência, havia sete corpos, incluindo o de uma criança de 8 anos. A dona da casa conseguiu escapar com um tiro na perna.



Segundo a fonte, as vítimas eram envolvidas com facções. A suspeita é que membros de facção rival tenham cometido os homicídios. Ela afirmou que os corpos já foram encaminhados para o IML.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul) e da Coordenadoria de Inteligência trabalham no caso juntas com a Delegacia Regional de Quixadá.



Segundo a SSPDS, diligências estão em andamento procurando identificar a autoria do crime. Também atuam no caso equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi/Cotar) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG) pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).